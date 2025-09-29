Дублеры и транспортные развязки сделают приоритетом в Нижнем Новгороде

Кроме того, в городе будет построена вторая канатная дорога, которая соединит две крупные городские магистрали — проспекты Ленина и Гагарина. Также планируется и дальше развивать сеть городских электричек. Особое внимание будет уделено направлению Мыза-Кстово, ставшему актуальным после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа.