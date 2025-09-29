Дублеры и транспортные развязки сделают приоритетом в Нижнем Новгороде

Дорожно-транспортный комплекс Нижнего Новгорода планируют вывести на новый уровень. Основное внимание будет уделено метростроению — будет построено сразу три новые станции метро. Одновременно с этим будет модернизирована трамвайная сеть. Об этом сообщил Юрий Шалабаев, говоря о планах развития города.
— В организацию дорожного движения планируется внедрение интеллектуальных форм для управления транспортными потоками и для мониторинга состояния дорог в реальном времени, — рассказал Юрий Шалабаев. — Также мы будем и дальше развивать электробусные маршруты и электротакси.
Кроме того, в городе будет построена вторая канатная дорога, которая соединит две крупные городские магистрали — проспекты Ленина и Гагарина. Также планируется и дальше развивать сеть городских электричек. Особое внимание будет уделено направлению Мыза-Кстово, ставшему актуальным после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа.
— В числе приоритетных направлений находится строительство дорог-дублеров, объездных дорог, транспортных развязок, внеуличных пешеходных переходов, — заявил Юрий Шалабаев. — Первоочередными являются дублеры проспектов Ленина и Гагарина.