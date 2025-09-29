Ричмонд
Цена Европы: До 2028-го года в Молдове не должно остаться Дня Победы, с его маршами и песнями — страна может отказаться от своей истории решительно и бесповоротно

В парламент прошли, снова те, кто хотел запретить 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В парламенте снова те, кто хотел запретить 9 мая — заявление Алексея Петровича.

По словам Петровича, среди них депутат Еужен Синкевич и Наталья Давидович, «запомнившиеся своей инициативой об отмене Дня Победы, которую безуспешно пытались провести в прошлом парламенте».

Он также напомнил о Марчеле Адам, «похоронившей в 2023-м году всех ветеранов Великой Отечественной войны, дабы не спрашивать их мнения об отмене Дня Победы».

Отдельно глава комитета упомянул Дориана Истрати, «призывавшего штрафовать и стариков и женщин за ношение Георгиевской ленты», а также Вирджила Пысларюка, «специалиста по средневековой истории, входящего в группу “правильных историков” от власти, пишущих “новую историю” для нашей страны».

«Их мысли и планы нам хорошо известны. До 2028-го года в стране не должно остаться Дня Победы, с его маршами, песнями и прочими атрибутами праздника. Вступая в Европу, Молдова должна будет отказаться от своей истории. Решительно и бесповоротно», — подчеркнул Алексей Петрович.

