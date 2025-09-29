Ричмонд
В Госдуме заявили, что парламентские выборы раскололи Молдавию

Выборы в парламент привели к еще большему расколу в молдавском обществе. Такое мнение NEWS.ru высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что президент республики Майя Санду следует курсу, повторяющему траекторию Украины.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий убежден, что режим Санду будет и далее продолжать «торговлю русофобией» для легитимизации мандата, полученного не от молдавских избирателей, а от брюссельских чиновников.

В результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины.

Леонид Слуцкий
председатель комитета Госдумы по международным делам (цитата по NEWS.ru)

Депутат добавил, что ожидать позитивных изменений в отношениях Молдавии с Россией не приходится. По его мнению, хотя большинство граждан Молдавии не поддерживают антироссийский курс Санду, их волеизъявление было игнорировано в результате массовых нарушений на выборах или попросту сфальсифицировано.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва считает преждевременным комментировать итоги недавних парламентских выборов в Молдавии. Также он указал, что некоторые политические силы в стране сообщили о возможных нарушениях на выборах.

