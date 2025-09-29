Парламентарий убежден, что режим Санду будет и далее продолжать «торговлю русофобией» для легитимизации мандата, полученного не от молдавских избирателей, а от брюссельских чиновников.
В результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины.
Депутат добавил, что ожидать позитивных изменений в отношениях Молдавии с Россией не приходится. По его мнению, хотя большинство граждан Молдавии не поддерживают антироссийский курс Санду, их волеизъявление было игнорировано в результате массовых нарушений на выборах или попросту сфальсифицировано.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва считает преждевременным комментировать итоги недавних парламентских выборов в Молдавии. Также он указал, что некоторые политические силы в стране сообщили о возможных нарушениях на выборах.