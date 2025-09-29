Депутат добавил, что ожидать позитивных изменений в отношениях Молдавии с Россией не приходится. По его мнению, хотя большинство граждан Молдавии не поддерживают антироссийский курс Санду, их волеизъявление было игнорировано в результате массовых нарушений на выборах или попросту сфальсифицировано.