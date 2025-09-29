Ричмонд
Вениамин Кондратьев участвует в международной промышленной выставке «Иннопром» в Беларуси

В Республике Беларусь стартовала масштабная международная промышленная выставка «Иннопром». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с региональной делегацией принимает активное участие в работе выставки.

На стенде Краснодарского края представлены 12 ведущих предприятий различных отраслей: металлургии, станкостроения, радиоэлектронной промышленности, пищевого машиностроения, производства композитов, производства автокомпонентов.

— Деловая программа — очень насыщенная. Планируем найти новых партнеров и расширить рынки сбыта кубанской продукции. А также укрепить связи с нашими белорусскими коллегами. За последние несколько лет мы наладили тесное сотрудничество по разным отраслям, в том числе и промышленности, — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край участвует в выставке «Иннопром» с 2019 года — экспозиция формируется при поддержке министерства промышленности и Фонда развития промышленности региона. За время участия в мероприятии кубанские предприниматели достигли значительных успехов: было заключено более 260 контрактов о поставках продукции на общую сумму свыше 12 млрд рублей, пояснили в пресс-службе краевой администрации.

