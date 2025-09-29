Вениамин Кондратьев участвует в международной промышленной выставке «Иннопром» в Беларуси

— Деловая программа — очень насыщенная. Планируем найти новых партнеров и расширить рынки сбыта кубанской продукции. А также укрепить связи с нашими белорусскими коллегами. За последние несколько лет мы наладили тесное сотрудничество по разным отраслям, в том числе и промышленности, — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.