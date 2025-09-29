DSA: конгресс США заблокировал поставку двигателей для новейшего турецкого истребителя KAAN

Согласно статье, программа KAAN, долгое время считавшаяся «жемчужиной» оборонного сектора Турции, внезапно оказалась втянутой в геополитику санкций, альянсов и стратегий конкурирующих великих держав. Американские законодатели отклонили просьбы Турции, сославшись на соображения национальной безопасности, проблемы интеллектуальной собственности и недоверие к готовности Анкары присоединиться к политике НАТО.
Разногласия между Анкарой и Вашингтоном включают нежелание Турции отказаться от использования приобретенной ранее российской системы ПВО С-400, американскую поддержку курдских формирований в Сирии, которых Анкара называет террористами; а также продолжающийся импорт Турцией российских энергоносителей и ее посредничество в таких громких сделках, как Черноморская зерновая инициатива, поясняет издание.
Он напрямую связал решение конгресса США с более широкими разногласиями внутри альянса, обвинив Вашингтон в использовании военных технологий в качестве политического оружия против стратегической автономии Анкары, пишет DSA.
Решение США грозит задержкой программы KAAN на критическом этапе, подрывая стремление Турции стать одной из немногих стран, способных производить истребители-невидимки. Кроме того, эмбарго имеет серьезные последствия для регионального баланса сил в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, где Анкара стремится усилить свое влияние за счет экспорта оборонных товаров и собственных военных технологий.
Решение конгресса, как считает издание, поставило Турцию перед сложным выбором: ускорить разработку собственных двигателей, искать альтернативных поставщиков из России или Китая или поставить себя в позицию стратегической уязвимости, рассчитывая на стареющий парк истребителей F-16.
Инсайдеры из оборонной промышленности Турции утверждают, что Анкара предпочтет первый вариант и ускорит производство турецких двигателей TRMotor за счет экстренных финансовых вливаний. Но большинство аналитиков сходятся во мнении, что до завершения ее реализации еще как минимум семь лет.
Кроме того, Анкара может воспользоваться помощью таких партнеров по НАТО, как Венгрия и Италия, чтобы они посодействовали отмене введенного конгрессом эмбарго.
В то же время китайские военные обозреватели считают, что Пекин может рассматривать затруднительное положение Анкары как прекрасную возможность продать ей свой двигатель WS-15 или предложить совместную разработку. Но это еще больше обострит и без того хрупкие отношения Турции с Соединенными Штатами, отмечает DSA.
Поэтому турецкие официальные лица в последнее время незаметно расширили контакты с украинской компанией «Мотор Сич» и южнокорейской фирмой Hanwha Aerospace в поисках возможных промежуточных решений до тех пор, пока двигатель TRMotor не будет готов. Кроме того, турецкие специалисты по оборонному планированию активизируют диалог с Пакистаном и Азербайджаном с целью создания более широкого консорциума KAAN, который мог бы разделить расходы и риски, связанные с разработкой двигателей.
Прототип KAAN был представлен в 2023 году, а его первый полет состоялся в феврале 2024 года. Это был символический момент, который Анкара отметила как доказательство растущих аэрокосмических амбиций Турции, несмотря на многолетние санкции и отказ в технологиях со стороны западных союзников.