Кадровые перестановки возможны в мэрии Нижнего Новгорода

Об этом он заявил, отвечая на вопрос НИА «Нижний Новгород». По словам главы города, сама структура по сравнению с предыдущей пятилеткой на данный момент изменилась не сильно.
«Обновление команды это всегда текущая история. Есть горизонтальные перемещения: кто-то уходит в правительство области, кто-то переходит в другой регион, есть и такие, кто уезжает на работу в федеральный центр, либо уходит в бизнес. Мы постоянно поддерживаем высокий уровень компетентности сотрудников», — рассказал Шалабаев.
Говоря о новых изменениях, мэр отдельно заострил внимание на департаменте сельского хозяйства. Ранее такой структурной единицы в мэрии не было, а теперь будет.
«Добавляется департамент сельского хозяйства. Именно департамент, а не отдел. Это важно, поскольку в состав муниципального округа вошел Кстовский район. Соответственно, у новой администрации прибавляется значительная часть работы. Также в структуру вошла администрация Кстовского муниципального района на правах остальных районных администраций», — сказал градоначальник.
По его словам, возможные кадровые изменения в мэрии будут направлены исключительно для улучшения управляемости городом.
Напомним, после объединения Кстова и Нижнего Новгорода изменилась структура новой администрации.