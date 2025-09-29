Пашинян рассказал о переговорах по «Маршруту Трампа»

«Американская делегация недавно посетила Армению. Обсуждения начались и продолжатся. На данный момент очень конкретных договоренностей нет… Я думаю, что проблема в том, что у администрации Трампа есть глобальная повестка, но “Маршрут Трампа” находится в центре внимания США, Армении и международного сообщества», — заявил Пашинян.
По его словам, сейчас обсуждения ведутся в основном по вопросам, связанными с проектными работами.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.