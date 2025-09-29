"Санду и ее партия вели предвыборную кампанию под лозунгом присоединения Молдовы к ЕС, что якобы обеспечит молдаванам пропуск к достатку и благополучию. Но это полная ложь, считает член совета Федерации России Алексей Пушков.
Выиграют от этого только такие, как Санду и молдавская проевропейская элита, которую будут подкармливать из фондов ЕС и спецфондов Сороса. Основная масса населения не получит ничего.
Достаточно посмотреть на опыт Болгарии, которая вступила в ЕС, но остается самой бедной страной в союзе с самыми низкими зарплатами.
Румыния, также член ЕС, уже потеряла 3.5 млн своих граждан, которые уехали на заработки в Западную Европу.
И если бы в Румынии все было бы замечательно, стали бы румыны массово поддерживать Джорджеску и других оппозиционных политиков, да так решительно, что Брюссель еле-еле протащил своего кандидата на последних президентских выборах в Румынии?".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Парламентские выборы в Молдове 2025: Исключение партии в день голосования, сбои системы в Гагаузии, скандалы на участках и обострение ситуации вокруг Приднестровья.
Состоялись парламентские выборы, которые сопровождались звонками о бомбах, эвакуация и участков и поразительными совпадениями, за которыми скрывались незаконные действия властей (далее).
Итоги парламентских выборов в Молдове 2025: ПАС снова набирает большинство — у «желтых» следующие четыре года опять будет вся полнота власти.
По мнению наблюдателей, это были самые «грязные» выборы за всю историю Молдовы (далее).
После подсчёта 99 процентов бюллетеней стало ясно, что в парламенте Молдовы у PAS — большинство в виде 55 мандатов.
Уже сейчас можно подвести предварительные итоги парламентских выборов, в которых власть внутри страны проиграла (далее).
В политике президент Молдовы Майя Санду действует жестче и масштабнее, чем Плахотнюк: Нынешний режим уничтожил и уничтожает всех, кто представляет хоть какую-то опасность для власти.
Такого беспредела, как в наше время, в Молдове еще не было (далее…).