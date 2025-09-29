Ричмонд
От присоединения Молдовы к ЕС выиграет только Санду и проевропейская элита, которую будут подкармливать из спецфондов Евросоюза и Сороса: Простые люди не получат ничего

Достаточно посмотреть на опыт Болгарии, которая вступила в ЕС, но остается самой бедной страной в союзе с самыми низкими зарплатами.

Источник: Комсомольская правда

"Санду и ее партия вели предвыборную кампанию под лозунгом присоединения Молдовы к ЕС, что якобы обеспечит молдаванам пропуск к достатку и благополучию. Но это полная ложь, считает член совета Федерации России Алексей Пушков.

Выиграют от этого только такие, как Санду и молдавская проевропейская элита, которую будут подкармливать из фондов ЕС и спецфондов Сороса. Основная масса населения не получит ничего.

Румыния, также член ЕС, уже потеряла 3.5 млн своих граждан, которые уехали на заработки в Западную Европу.

И если бы в Румынии все было бы замечательно, стали бы румыны массово поддерживать Джорджеску и других оппозиционных политиков, да так решительно, что Брюссель еле-еле протащил своего кандидата на последних президентских выборах в Румынии?".

Читайте также:

Парламентские выборы в Молдове 2025: Исключение партии в день голосования, сбои системы в Гагаузии, скандалы на участках и обострение ситуации вокруг Приднестровья.

Состоялись парламентские выборы, которые сопровождались звонками о бомбах, эвакуация и участков и поразительными совпадениями, за которыми скрывались незаконные действия властей (далее).

Итоги парламентских выборов в Молдове 2025: ПАС снова набирает большинство — у «желтых» следующие четыре года опять будет вся полнота власти.

По мнению наблюдателей, это были самые «грязные» выборы за всю историю Молдовы (далее).

После подсчёта 99 процентов бюллетеней стало ясно, что в парламенте Молдовы у PAS — большинство в виде 55 мандатов.

Уже сейчас можно подвести предварительные итоги парламентских выборов, в которых власть внутри страны проиграла (далее).

В политике президент Молдовы Майя Санду действует жестче и масштабнее, чем Плахотнюк: Нынешний режим уничтожил и уничтожает всех, кто представляет хоть какую-то опасность для власти.

Такого беспредела, как в наше время, в Молдове еще не было (далее…).

