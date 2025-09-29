«Только на одну Западную Европу было выдано 800 тыс. бюллетеней и открыто порядка 300 избирательных участков, которые работали дольше, чем на президентских выборах. В то же самое время ни для Приднестровья, ни для России, где по оценкам проживает около 400 тыс. граждан Молдавии, не были созданы условия для голосования. В России было открыто всего два участка, а в Приднестровье двенадцать. При этом волеизъявлению приднестровцев усиленно мешали и под предлогом ремонта перекрыли мосты через Днестр, чтобы задержать поток голосующих», — рассказал Затулин.