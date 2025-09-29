Asia Times: план США Replicator по созданию роя беспилотников близок к провалу

Согласно статье, Replicator, амбициозный проект Пентагона, запущенный в 2023 году для быстрого развертывания тысяч беспилотников в воздушном, наземном и морском пространствах, вышел за рамки намеченного срока — август 2025 года. Как считают некоторые эксперты, самыми большими препятствиями для реализации Replicator являются скорость и масштаб. Они убеждены, что программа преуспеет, только если выйдет за рамки привычных правил и типичных бюджетов, говорится в статье.
Кроме того, при реализации проекта, по данным издания, было выявлено множество проблем — от отказов рулевого управления на безэкипажных катерах и сложности с ремонтом до неправильной идентификации объектов и уязвимостей связи в беспилотниках Switchblade 600, которые уже раскритиковали за высокую стоимость и низкую эффективность на поле боя на Украине. Например, американский дрон-камикадзе Switchblade 300 стоит 90 000 долларов за единицу, тогда как некоторые коммерческие модели БПЛА, переделанные на Украине, стоят всего 700 долларов.
А прототип беспилотного истребителя YF-42A, испытательный полет которого состоялся в августе 2025 года, по размерам, полезной нагрузке, скрытности и сложности искусственного интеллекта сопоставим с пилотируемыми самолетами.
Кроме того, специалисты призывают военное ведомство США не пытаться конкурировать с Китаем «в массе», а вместо этого сосредоточиться на внедрении оперативных инноваций и интеграции беспилотных систем. На их взгляд, массовое производство беспилотников стратегически неэффективно для противодействия высокотехнологичным вооруженным силам Китая.
Также некоторые аналитики считают, что Replicator, возможно, основана на ложной предпосылке о том, что беспилотники заменят обычную огневую мощь. По их словам, БПЛА не обладают такой разрушительной мощью, как массированная артиллерия, а их широкое использование Киевом обусловлено необходимостью, а не превосходством. Поэтому США рискуют совершить стратегические ошибки, придавая чрезмерное значение дронам и пренебрегая модернизацией обычной артиллерии, которая необходима для сдерживания почти равного противника и доминирования над ним.
По словам специалистов, тактическая эффективность БПЛА на Украине не распространяется на обширный Индо-Тихоокеанский театр военных действий, где США должны уделять приоритетное внимание противокорабельным ракетам большой дальности, современным морским минам и торпедам, которые могут нанести существенный ущерб противнику.