Asia Times: план США Replicator по созданию роя беспилотников близок к провалу

Кроме того, при реализации проекта, по данным издания, было выявлено множество проблем — от отказов рулевого управления на безэкипажных катерах и сложности с ремонтом до неправильной идентификации объектов и уязвимостей связи в беспилотниках Switchblade 600, которые уже раскритиковали за высокую стоимость и низкую эффективность на поле боя на Украине. Например, американский дрон-камикадзе Switchblade 300 стоит 90 000 долларов за единицу, тогда как некоторые коммерческие модели БПЛА, переделанные на Украине, стоят всего 700 долларов.