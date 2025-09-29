Ричмонд
Asia Times: план США Replicator по созданию роя беспилотников близок к провалу

Американский проект Replicator, заявленный как способ выдвинуть против Китая армию «маленьких, умных и дешевых» беспилотников, был приостановлен из-за задержек, растущих затрат и хаоса в программном обеспечении. Это ставит под сомнение баланс сил в Тихоокеанском регионе, пишет гонконгское издание Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Replicator, амбициозный проект Пентагона, запущенный в 2023 году для быстрого развертывания тысяч беспилотников в воздушном, наземном и морском пространствах, вышел за рамки намеченного срока — август 2025 года. Как считают некоторые эксперты, самыми большими препятствиями для реализации Replicator являются скорость и масштаб. Они убеждены, что программа преуспеет, только если выйдет за рамки привычных правил и типичных бюджетов, говорится в статье.

Это затрудняет для США подготовку к потенциальному конфликту с Китаем из-за Тайваня, который, по некоторым оценкам, может начаться в 2027 году.

Кроме того, при реализации проекта, по данным издания, было выявлено множество проблем — от отказов рулевого управления на безэкипажных катерах и сложности с ремонтом до неправильной идентификации объектов и уязвимостей связи в беспилотниках Switchblade 600, которые уже раскритиковали за высокую стоимость и низкую эффективность на поле боя на Украине. Например, американский дрон-камикадзе Switchblade 300 стоит 90 000 долларов за единицу, тогда как некоторые коммерческие модели БПЛА, переделанные на Украине, стоят всего 700 долларов.

А прототип беспилотного истребителя YF-42A, испытательный полет которого состоялся в августе 2025 года, по размерам, полезной нагрузке, скрытности и сложности искусственного интеллекта сопоставим с пилотируемыми самолетами.

Это приводит к почти одинаковым затратам на создание YF-42A и традиционного истребителя и нарушает принцип «доступной массы» программы Replicator, поясняет Asia Times.

Кроме того, специалисты призывают военное ведомство США не пытаться конкурировать с Китаем «в массе», а вместо этого сосредоточиться на внедрении оперативных инноваций и интеграции беспилотных систем. На их взгляд, массовое производство беспилотников стратегически неэффективно для противодействия высокотехнологичным вооруженным силам Китая.

Эксперты настаивают на том, что небольшие БПЛА не обладают дальностью полета, полезной нагрузкой и смертоносностью, необходимыми для ведения боевых действий в Тихом океане, и поэтому должны функционировать в первую очередь как средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не как решающее оружие.

Также некоторые аналитики считают, что Replicator, возможно, основана на ложной предпосылке о том, что беспилотники заменят обычную огневую мощь. По их словам, БПЛА не обладают такой разрушительной мощью, как массированная артиллерия, а их широкое использование Киевом обусловлено необходимостью, а не превосходством. Поэтому США рискуют совершить стратегические ошибки, придавая чрезмерное значение дронам и пренебрегая модернизацией обычной артиллерии, которая необходима для сдерживания почти равного противника и доминирования над ним.

По словам специалистов, тактическая эффективность БПЛА на Украине не распространяется на обширный Индо-Тихоокеанский театр военных действий, где США должны уделять приоритетное внимание противокорабельным ракетам большой дальности, современным морским минам и торпедам, которые могут нанести существенный ущерб противнику.

