Студенты по всей Румынии протестуют против правительственных мер экономии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи студентов по всей Румынии участвуют в масштабных акциях протеста против принятых правительством мер жесткой экономии в системе образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.
Участники акций по все стране держат транспаранты с надписями: «Стипендия — это право, а не привилегия!», «Экономьте на коррупции, а не на образовании!», «Не уступим!». Главная манифестация проходит перед зданием правительства в Бухаресте.
Протесты против сокращения фонда стипендий, а также ограничений на льготные проездные билеты для студентов организовал Национальный альянс студенческих организаций Румынии (ANOSR).
«Правительственные меры представляют собой ничтожную экономию для бюджета, однако наносят жестокий удар по основным потребностям студентов и толкают их к отказу от получения высшего образования», — отмечается в распространенном альянсом пресс-релизе. -0-