Шмидт об угрозе Польши сбивать российские самолеты: это ведет к опасной эскалации в регионе

Подобное заявление сделал и сам Туск, смягчив, однако, высказывания Сикорского. Он подчеркнул, что будет осторожно подходить к ситуациям, которые менее очевидны. Напомним, что по сообщению пограничной службы, в прошлую пятницу два российских истребителя нарушили зону безопасности польской буровой платформы PetroBaltic в Балтийском море. По данным правительства Эстонии, в тот же день три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны над Финским заливом «без разрешения и пробыли там в общей сложности 12 минут». Италия, Финляндия и Швеция направили истребители для перехвата российских самолетов. Сама Россия опровергла факт нарушения эстонского воздушного пространства.