В ночь с 27 на 28 сентября, реагируя на массированный российский удар по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины с использованием беспилотников и ракет, Польша и силы НАТО подняли истребители над восточным флангом альянса. Всю операцию, однако, координировала не польская, европейская или американская сторона, а австралийская, использующая самолет раннего предупреждения. Австралийцы не являются членами НАТО, поэтому их непосредственное участие в такого рода действиях является новым элементом в эскалации конфликта в регионе.
Самолеты раннего предупреждения — один из важнейших элементов таких операций. Эти так называемые летающие радары способны точно обнаруживать, отслеживать и идентифицировать различные воздушные суда на расстоянии сотен километров, что делает их незаменимым элементом современного поля боя.
Из общедоступных данных (FlightRadar24) следует, что в ночь с 27 на 28 сентября над Польшей эту функцию выполнял самолет Boeing E-7 Wedgetail австралийских ВВС. Самолет будет действовать на территории Польши в течение трех месяцев, поддерживая не только польские ВВС, но и украинские.
Машина этого типа может заниматься поддержкой работы истребителей, указывая им цели для атак. E-7 может также проводить операции электронной разведки, собирая информацию на расстоянии до 850 км. Это означает, что под его наблюдением окажется Беларусь, Калининградская область, российские регионы вдоль украинской границы и активные участки фронта. То есть благодаря работе E-7 Украина сможет получать бесценную информационную поддержку, которая позволит ей лучше координировать оборонительные и наступательные действия.
А три дня назад над Европой кружили 12 самолетов-заправщиков НАТО. Это число в несколько раз превышает их стандартное количество. Помимо самолетов-заправщиков и истребителей, в воздухе также находились самолеты радиоэлектронной разведки во главе с E-6B Mercury, называемым «самолетом судного дня». Его основная миссия — поддержание связи со стратегическими подводными лодками в случае ядерной войны. То есть это воздушный пункт командования, который может взять на себя управление ядерными силами, если наземные центры командования будут уничтожены.
Эти беспрецедентные в своем масштабе действия в воздухе коррелируют с заявлением министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские самолеты в случае, если Польша сочтет, что они нарушили воздушное пространство страны. Сикорский, напомним, в правительстве Дональда Туска занимает должность вице-премьера.
Подобное заявление сделал и сам Туск, смягчив, однако, высказывания Сикорского. Он подчеркнул, что будет осторожно подходить к ситуациям, которые менее очевидны. Напомним, что по сообщению пограничной службы, в прошлую пятницу два российских истребителя нарушили зону безопасности польской буровой платформы PetroBaltic в Балтийском море. По данным правительства Эстонии, в тот же день три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны над Финским заливом «без разрешения и пробыли там в общей сложности 12 минут». Италия, Финляндия и Швеция направили истребители для перехвата российских самолетов. Сама Россия опровергла факт нарушения эстонского воздушного пространства.
Кроме того, Польша утверждает, что 9 сентября на ее территорию вторглись 19 российских дронов, из которых по меньшей мере три были сбиты. После этого инцидента Туск заявил, что «мы были ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны».
Ситуация выглядит очень опасной. Страны НАТО не представили никаких достоверных доказательств нарушения воздушного пространства российскими самолетами. Несмотря на это польское правительство угрожает готовностью сбивать российские самолеты. Эта опасная эскалация, и если она будет продолжена, это может привести наш регион к войне.
Неизвестно, насколько Варшава осознает потенциальные последствия своих действий и насколько польские политики находятся под влиянием иностранных сил. Большинство в польском обществе выбирает мир и добрососедские отношения. Поляки с огромным энтузиазмом восприняла повторное открытие границы с Беларусью — наши народы должны жить в дружбе и согласии. Депутат Сейма Влодзимеж Скалик на конференции прямо потребовал от правительства восстановления и нормализации отношений с Беларусью. Он подчеркнул, что мы соседи и нельзя больше игнорировать ряд жестов доброй воли со стороны Беларуси. Такого мнения придерживается и большинство поляков.
Вопрос в том, когда это дойдет до польских политиков, находящихся у власти.
Томаш ШМИДТ.