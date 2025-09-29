Начался третий визит Алексея Беспрозванных в Республику Беларусь

Как сообщает пресс-служба правительства области, в этот раз планируется обсудить взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере и строительстве. Также участники совета рассмотрят проекты взаимодействия белорусских областей и ведомств с Калининградской областью в сфере культуры, спорта, туризма, образования и молодежной политики. Ожидается подписание новых соглашений о сотрудничестве.