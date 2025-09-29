Начался третий визит Алексея Беспрозванных в Республику Беларусь

Сегодня Алексей Беспрозванных в третий раз за время работы губернатором прибыл с визитом в Республику Беларусь. В понедельник, 29 сентября, глава региона принял участие в главной пленарной сессии «ИННОПРОМ. Беларусь». Тема встречи: «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». Спикерами станут главы правительств пяти стран-участниц Евразийского экономического союза: Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
Вторым крупным событием поездки Алексея Беспрозванных в Минск станет XX заседание Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Беларусь. Губернатор, напомним, является председателем российской части совета, белорусскую часть возглавляет заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Шулейко.
Как сообщает пресс-служба правительства области, в этот раз планируется обсудить взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере и строительстве. Также участники совета рассмотрят проекты взаимодействия белорусских областей и ведомств с Калининградской областью в сфере культуры, спорта, туризма, образования и молодежной политики. Ожидается подписание новых соглашений о сотрудничестве.