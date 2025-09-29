Генсек СНГ исключил выход Армении из содружества

«(Вице-премьер Армении Мгер.— “Ъ”) Григорян выступал в видеоформате, но выступал по-деловому. Армения поддержала большинство документов. Здесь у нас никаких нет сомнений относительно того, что кто-то из государств хочет свернуть свою активность в рамках Содружества», — сказал Лебедев (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что девять государств СНГ на высоком уровне участвовали в заседании. Все выступавшие говорили о важности сохранения СНГ.