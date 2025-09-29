В Екатеринбурге арестовали бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Олег Чемезов родился в 1964 году в Свердловске в семье врачей. По первому образованию он врач-психиатр, затем окончил Уральскую академию госслужбы и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России. С начала 2000-х возглавлял территориальный фонд ОМС, был депутатом Тюменской областной думы от ХМАО-Югры. В 2004 году попал в команду Сергея Собянина (в то время губернатора Тюменской области) и переехал в Тюмень. Карьера Чемезова пошла в гору: он стал первым заместителем главы региона по экономике. После того, как Собянин переехал в Москву, Чемезов на время ушел с госслужбы, но связи с властью не терял: был депутатом сначала тюменской городской думы, а затем областной. В это время он занимал различные руководящие должности в коммерческих компаниях.