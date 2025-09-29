Ричмонд
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице

Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов.

Источник: Комсомольская правда

Анатолий Дирун: «Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса».

Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов:

«Был задействован весь административный ресурс: сокращение числа избирательных участков в России и Приднестровье, снятие оппозиционных партий с выборов, блокирование медиа и многое другое», — заявил эксперт.

По словам Дируна, ключевую роль вновь сыграла зарубежная диаспора.

«Несомненно, что диаспора продолжает оставаться “секретным оружием” PAS, обеспечивающим необходимое количество голосов», — подчеркнул он.

Вместе с тем политолог считает, что полученное PAS большинство в парламенте остаётся шатким.

«Мобилизация неопределившихся избирателей через эксплуатацию геополитического раскола может обернуться для партии власти консолидированной оппозицией — как в парламенте, так и на улице», — отметил Дирун.

