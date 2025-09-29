Ричмонд
Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, извинился за израильское нападение на Доху», — говорится в сообщении новостной службы.

Удар по Катару.

На прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.

Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив ударил по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

Радио «Галей ЦАХАЛ» отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.

