Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ

«Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, извинился за израильское нападение на Доху», — говорится в сообщении новостной службы.
Удар по Катару.
На прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.
Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив ударил по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
Радио «Галей ЦАХАЛ» отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.