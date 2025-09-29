Снопков: Беларусь и Китай демонстрируют проверенную временем и историей верность и искренность

Первый вице-премьер также заметил, что совсем недавно на Пуцзянском форуме в Шанхае был закрыт Год сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций и сразу дан старт новой тематической двухлетке — Году промышленной кооперации.