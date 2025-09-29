Ричмонд
Снопков: Беларусь и Китай демонстрируют проверенную временем и историей верность и искренность

«Под руководством Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина наши страны прочно стоят плечом к плечу, демонстрируют проверенную временем и историей верность и искренность», — подчеркнул Николай Снопков.

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай демонстрируют проверенную временем и историей верность и искренность. Такое мнение выразил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков 29 сентября на торжественном мероприятии по случаю 76-летия со дня образования Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Уникальный пример диалога без «подводных камней». Снопков про партнерство Беларуси и КНР Достижения, не имеющие аналогов в мировой истории. Снопков о развитии Китая Снопков: инициатива глобального управления отражает стремление КНР внести мудрость в построение справедливого миропорядка.

Он также обратил внимание: «Наше “железное братство” — это союз традиций и прогресса, динамики и гармонии, устремленный к созданию справедливого мира и сообщества единой судьбы человечества».

Первый вице-премьер также заметил, что совсем недавно на Пуцзянском форуме в Шанхае был закрыт Год сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций и сразу дан старт новой тематической двухлетке — Году промышленной кооперации.

Чжан Вэньчуань: любовь к миру является отличительной чертой внешней дипломатии Китая Чжан Вэньчуань: Китай успешно идет по пути модернизации Чжан Вэньчуань: Китай будет четко придерживаться концепции глобального управления.

«Могу с уверенностью сказать, что реализация всех намеченных мероприятий, наших самых смелых идей и направлений в ближайшем будущем полностью изменит экономический облик современной Беларуси», — сказал Николай Снопков.

Он пожелал Китайской Народной Республике процветания и новых свершений, а ее народу — мира, счастья и благополучия. -0-

Фото Сергея Шелега.

