Снопков: Беларусь и Китай демонстрируют проверенную временем и историей верность и искренность

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай демонстрируют проверенную временем и историей верность и искренность. Такое мнение выразил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков 29 сентября на торжественном мероприятии по случаю 76-летия со дня образования Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
«Под руководством Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина наши страны прочно стоят плечом к плечу, демонстрируют проверенную временем и историей верность и искренность», — подчеркнул Николай Снопков.
Он также обратил внимание: «Наше “железное братство” — это союз традиций и прогресса, динамики и гармонии, устремленный к созданию справедливого мира и сообщества единой судьбы человечества».
Первый вице-премьер также заметил, что совсем недавно на Пуцзянском форуме в Шанхае был закрыт Год сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций и сразу дан старт новой тематической двухлетке — Году промышленной кооперации.
«Могу с уверенностью сказать, что реализация всех намеченных мероприятий, наших самых смелых идей и направлений в ближайшем будущем полностью изменит экономический облик современной Беларуси», — сказал Николай Снопков.
Он пожелал Китайской Народной Республике процветания и новых свершений, а ее народу — мира, счастья и благополучия. -0-
Фото Сергея Шелега.