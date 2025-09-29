Ричмонд
Орбан: Венгрия не станет менять надежные поставки энергии из РФ на ненадежные

Любой другой источник поставок энергоресурсов в Венгрию, кроме России, менее надежный, отметил Орбан.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия не намерена менять надежного поставщика нефти и газа в лице России на ненадежного. Об этом в эфире программы «Борцовский час» заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще», — сказал политик.

Глава венгерского кабмина отметил, что любой другой источник поставок энергоресурсов в страну менее надежный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Поэтому менять надежное на ненадежное нет смысла, резюмировал Орбан.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть. Он указал, что таким образом, хорватский нефтепровод JANAF станет единственным маршрутом венгерского энергоснабжения. А хорватские власти хотят нажиться на этой ситуации. Загреб уже значительно повысил транзитную плату за нефть через Хорватию, подчеркнул министр.

