Орбан: Венгрия не станет менять надежные поставки энергии из РФ на ненадежные

Венгрия не намерена менять надежного поставщика нефти и газа в лице России на ненадежного. Об этом в эфире программы «Борцовский час» заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
«Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще», — сказал политик.
Глава венгерского кабмина отметил, что любой другой источник поставок энергоресурсов в страну менее надежный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Поэтому менять надежное на ненадежное нет смысла, резюмировал Орбан.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть. Он указал, что таким образом, хорватский нефтепровод JANAF станет единственным маршрутом венгерского энергоснабжения. А хорватские власти хотят нажиться на этой ситуации. Загреб уже значительно повысил транзитную плату за нефть через Хорватию, подчеркнул министр.