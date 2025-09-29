Орбан: Венгрия не станет менять надежные поставки энергии из РФ на ненадежные

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть. Он указал, что таким образом, хорватский нефтепровод JANAF станет единственным маршрутом венгерского энергоснабжения. А хорватские власти хотят нажиться на этой ситуации. Загреб уже значительно повысил транзитную плату за нефть через Хорватию, подчеркнул министр.