Матвиенко: Санду по итогам выборов получила клеймо нелегитимности

Председатель СФ считает, что внутри Молдавии у президента республики и ее режима больше «нет и не будет» поддержки.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением, что глава Молдавии Майя Санду получила «несмываемое» клеймо нелегитимности по итогам парламентских выборов в республике. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50%, на штыках, даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах клеймо окончательной нелегитимности», — говорится в публикации.

Глава Совета Федерации указала, что итоги состоявшихся парламентских выборов не будут признаны ни историей, ни гражданами Молдавии, которых массово не допустили к участию в выборах.

Также Матвиенко отметила, что каждый следующий день режима Санду будет приближать Молдавию к утрате суверенитета, а глава республики станет антинародным политиком.

Напомним, ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил, что оппозиция Молдавии не признает результаты прошедших в стране в воскресенье парламентских выборов и намерена их обжаловать.

