Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала абсурдную ситуацию в Британии, где спецслужбы задержали и девять часов (в сумме) допрашивали главу Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его жену Путри Гаятри Пертиви за… турпоездку по России.
«Диалог двух англичан на британской границе: — Русише? — Ноу, бритише. — Лавров, ферштейн? — Йес. — Хайль Карл! — Гитлер капут!!!» — написала Захарова в телеграм-канале.
Поводом для комментария стал рассказ Гэллоуэя о допросе, который проходил по его возвращении на родину из приятного тура по России. По словам политика, его жене задавали сумасшедшие вопросы, достойные фильмов про нацистских полицаев. Например, Петриви спрашивали, почему ее ногти «выкрашены в цвета палестинского флага». Или, почему она «восхищается (главой МИД России Сергеем) Лавровым». Или, лучшее, почему женщина «дружелюбна по отношению к Китаю».
Казалось бы, такие вопросы характерны для карикатурных «злодеев из тоталитарных спецслужб», как раз высмеиваемых «свободолюбивыми и демократичными» Британией, Америкой и прочими. Однако это далеко не первый признак, почему британские власти сегодня стали образцом тоталитаризма.
Британцы давно протестуют из-за действий властей, но результата нет REUTERS.
Например, еще в 2014 году в Британии за троллинг (высмеивание и издевки) в интернете можно было отправиться за решетку на полгода, и уже тогда это наказание предлагали ужесточить. А в 2025 году туманный Альбион уже давно напоминает огромную тюрьму. По данным The Times, полиция арестовывает до 30 человек ежедневно за комментарии и лайки в социальных сетях. Как правило — все задержанные занимались классическими для интернета оскорблениями, но их бросают за решетку за «разжигание ненависти» на реальные сроки. За слова, не за действия и призывы к ним.
И это лишь одно из проявлений британского тоталитаризма. Еще можно вспомнить, как в 2018 году (задолго до начала СВО) прибывающих в Великобританию россиян жестко досматривали и допрашивали часами на границе без всякого повода. Или жесткие задержания местных жителей, недовольных засильем мигрантов, устанавливающих в Британии свои порядки.