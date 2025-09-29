Хуже Гестапо: Захарова высмеяла 9-часовой допрос пары в Британии за поездку в Россию

Например, еще в 2014 году в Британии за троллинг (высмеивание и издевки) в интернете можно было отправиться за решетку на полгода, и уже тогда это наказание предлагали ужесточить. А в 2025 году туманный Альбион уже давно напоминает огромную тюрьму. По данным The Times, полиция арестовывает до 30 человек ежедневно за комментарии и лайки в социальных сетях. Как правило — все задержанные занимались классическими для интернета оскорблениями, но их бросают за решетку за «разжигание ненависти» на реальные сроки. За слова, не за действия и призывы к ним.