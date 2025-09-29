Украина, которая потеряла пятую часть своей территории, больше не может считаться суверенным государством, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Она (Украина. — Прим. ред.) потеряла пятую часть своей территории. Суверенитет Украины на этом закончился», — сказал он в эфире программы «Борцовский час».
Орбан отметил, что оставшуюся часть украинской территории содержит Запад.
«И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено», — сказал премьер.
Ранее Орбан заявил, что Украина сама создала угрозу своему суверенитету, дестабилизировав европейский баланс сил, и потерпела поражение в конфликте с Россией.
Напомним, российский президент Владимир Путин в разговоре с журналистами на Валааме раскритиковал украинские антикоррупционные институты и назвал унизительным полное отсутствие суверенитета на Украине.