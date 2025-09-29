Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России рассказали, чем ВСУ грозит освобождение ВС РФ Кировска

Кимаковский: Освобождение Кировска может обрушить оборону ВСУ на направлении.

Источник: Комсомольская правда

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении может полностью рухнуть после освобождения российской армией Кировска. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«С освобождением Кировска оборона вооруженных формирований Украины на краснолиманском направлении чревата полным обрушением», — отметил он.

До этого Кимаковский также прокомментировал освобождение села Шандриголово в ДНР. По словам политика, оно имеет большое значение, поскольку позволяет Вооруженным силам РФ усилить охват боевиков ВСУ в Красном Лимане.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно в понедельник, 29 сентября.