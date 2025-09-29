Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении может полностью рухнуть после освобождения российской армией Кировска. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«С освобождением Кировска оборона вооруженных формирований Украины на краснолиманском направлении чревата полным обрушением», — отметил он.
До этого Кимаковский также прокомментировал освобождение села Шандриголово в ДНР. По словам политика, оно имеет большое значение, поскольку позволяет Вооруженным силам РФ усилить охват боевиков ВСУ в Красном Лимане.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно в понедельник, 29 сентября.