Пушков назвал враждебным решением возможную передачу США Tomahawk Киеву

Пушков отметил, что отправка Tomahawk ВСУ противоречит политике Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Передача США Киеву ракет Tomahawk являлась бы отрытым враждебным решением по отношению к России. Подобное мнение высказал в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Такое решение, если оно на деле, а не для вида обсуждается в Вашингтоне, было бы крайне неосмотрительным и откровенно враждебным в адрес России. Оно противоречило бы и всей политике (президента США Дональда — прим. ред.) Трампа», — говорится в публикации политика.

Пушков отметил, что глава Белого дома до сих пор старался обходить стороной все меры, которые бы вовлекли Штаты в украинский кризис. По его мнению, если Вашингтон все же отважится на такой рисковый маневр, то точно станет еще одной стороной конфликта.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с вероятной передачей американских ракет Tomahawk ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство Москвы внимательно следит за развитием событий и ждет следующих шагов США.

