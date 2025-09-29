Пушков назвал враждебным решением возможную передачу США Tomahawk Киеву

Пушков отметил, что глава Белого дома до сих пор старался обходить стороной все меры, которые бы вовлекли Штаты в украинский кризис. По его мнению, если Вашингтон все же отважится на такой рисковый маневр, то точно станет еще одной стороной конфликта.