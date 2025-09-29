«Хотим закончить в этом году»: Сибига сделал заявление о конфликте

Украина стремится завершить конфликт до конца текущего, 2025 года и уже «медленно приближается к миру». Такой оптимизм связан с новым «дипломатическим импульсом», полученным после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом, как сообщает ТСН, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
«Мы хотим закончить эту войну в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом мы действительно набрали обороты. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий», — сказал Сибига.
При этом он добавил, что путь к миру не будет быстрым. «Несмотря на масштаб сегодняшних вызовов, я уверен, что мы, возможно, медленно, но приближаемся к справедливому, всеобъемлющему, продолжительному миру», — считает министр.
Выход на мирный трек Киев видит в том, что бы США и Европа решительно и синхронно выступили с новыми санкциями в отношении России, а также в использовании замороженных российских активов для закупки оружия.
Сибига также призвал Запад «забыть обо всех иллюзиях» и признать, что Россия якобы «ведет гибридную войну против всего трансатлантического сообщества, что требует немедленных ответных мер».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговоры по Украине застопорились. При этом он подчеркивал, что это случилось из-за того, что Киев отказался от диалога.
