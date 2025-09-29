«Хотим закончить в этом году»: Сибига сделал заявление о конфликте

Украина стремится завершить конфликт до конца текущего, 2025 года и уже «медленно приближается к миру». Такой оптимизм связан с новым «дипломатическим импульсом», полученным после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом, как сообщает ТСН, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на Варшавском форуме по безопасности.