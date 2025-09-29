Чжан Вэньчуань: Китай будет четко придерживаться концепции глобального управления

Посол заверил, что китайская сторона будет придерживаться концепции глобального управления, основанной на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, а также будет укреплять координацию и взаимодействие со всеми сторонами, включая Беларусь, чтобы совместно реализовать Инициативу по глобальному управлению и содействовать построению более справедливой и рациональной системы глобального управления.