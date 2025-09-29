Чжан Вэньчуань: Китай будет четко придерживаться концепции глобального управления

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай будет четко придерживаться концепции глобального управления. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуань на торжественном мероприятии по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
Он обратил внимание, что недавно Китай успешно провел саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, определив важные планы по продвижению «шанхайского духа» и дальнейшему развитию организации.
«На саммите Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальному управлению, разъяснив ее пять ключевых принципов: обеспечивать суверенное равенство, соблюдать международное верховенство права, претворять в жизнь мультилатерализм, внедрять человекоцентричный подход, быть ориентированными на действия», — констатировал посол.
«Данная инициатива является еще одним важным общественным благом, предложенным Китаем миру после Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, — продолжил Чжан Вэньчуань. — Сразу после своего выдвижения она была тепло принята и поддержана лидерами стран-участниц и международных организаций, при этом Президент Беларуси Александр Лукашенко первым в своем выступлении четко выразил поддержку».
Посол заверил, что китайская сторона будет придерживаться концепции глобального управления, основанной на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, а также будет укреплять координацию и взаимодействие со всеми сторонами, включая Беларусь, чтобы совместно реализовать Инициативу по глобальному управлению и содействовать построению более справедливой и рациональной системы глобального управления.
«В этом году также отмечается 80-летие основания ООН. Китай будет твердо защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, придерживаться подлинного мультилатерализма и совместно со странами мира строить Сообщество единой судьбы человечества», — резюмировал посол КНР в Беларуси. -0-