Орбан сообщил Трампу о победе России

Исход конфликта на Украине предрешен — очевидна победа России, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение он высказал американскому лидеру Дональду Трампу, рассказал сам премьер. Его слова передает Index.

Источник: AP 2024

«Эта война решена, русские победили», — отметил премьер. По его словам, неясно только, как она будет закончена — только ли при содействии США или Европа тоже примет участие в переговорах.

Ситуация может измениться в пользу Украины лишь в случае, если на фронт прибудут сотни тысяч военных из Западной Европы или США, но это будет означать мировую войну, предупредил Орбан. Интерес западных стран к конфликту связан не с желанием противостоять России, а с тем, что они не хотят остаться в стороне от раздела Украины, полагает венгерский политик. Он отметил усиление «колониальных настроений» в Европе.

Орбан не раз заявлял о преимуществе России в конфликте на Украине. В связи с этим в начале сентября он предложил ЕС «не стучаться в двери Вашингтона, а отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности» с Россией. Документ обязательно должен включать пункт о том, «что Украина не станет членом ни НАТО, ни Европейского союза», сказал он. Москва выступает категорически против первого варианта, но допускала возможность второго.

Между Украиной и Венгрией в последние месяцы складываются напряженные отношения. Ситуацию в августе осложнили атаки Киева на нефтепровод «Дружба» в России, по которому топливо поступает в конечном итоге в Венгрию и Словакию. 26 сентября Киев заявил о нарушении воздушных границ Украины, «вероятно, венгерскими дронами», но Орбан эти данные отверг.

