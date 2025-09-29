Орбан сообщил Трампу о победе России

Ситуация может измениться в пользу Украины лишь в случае, если на фронт прибудут сотни тысяч военных из Западной Европы или США, но это будет означать мировую войну, предупредил Орбан. Интерес западных стран к конфликту связан не с желанием противостоять России, а с тем, что они не хотят остаться в стороне от раздела Украины, полагает венгерский политик. Он отметил усиление «колониальных настроений» в Европе.