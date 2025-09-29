Ричмонд
Нетаньяху извинился перед премьером Катара Аль Тани за удар по Дохе

Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер-министром Катара.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщает Channel 12.

По данным телеканала, Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер-министром Катара. Во время беседы израильский министр извинился за удар по Дохе.

Напомним, 9 сентября армия Израиля заявила об ударе по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. Впоследствии ХАМАС сообщил о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа.

МИД РФ назвал удар по Катару грубым нарушением международного права.

