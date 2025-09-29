Нетаньяху извинился перед премьером Катара Аль Тани за удар по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщает Channel 12.
По данным телеканала, Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер-министром Катара. Во время беседы израильский министр извинился за удар по Дохе.
МИД РФ назвал удар по Катару грубым нарушением международного права.
