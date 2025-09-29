Netblocks сообщил о полном отключении интернета в Афганистане

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная служба мониторинга NetBlocks зафиксировала полное отключение интернета в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.
«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета», — говорится в сообщении службы.
Кроме того, в настоящее время также нарушена работа телефонной связи в стране.
Ранее СМИ Афганистана сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для «предотвращения аморального поведения».-0-