Нетаньяху извинился перед катарским премьером за недавний удар по Дохе

Глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху принёс извинения премьер-министру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний удар по Дохе. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, извинился за израильское нападение на Доху», — говорится в публикации.

Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по Дохе. Целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В результате удара погибли шесть человек, включая руководителей радикального палестинского движения. После этого Катар отказался быть посредником в конфликте Израиля и Палестины. Эти события побудили Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание уже 10 сентября.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

