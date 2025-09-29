Дания экстренно и тайно призывает резервистов

Вооруженные силы Дании в срочном порядке призвали на службу несколько сотен солдат из резерва на фоне серии загадочных полетов дронов над аэропортами и военными объектами страны. Об этом сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на датский телеканал TV 2.
Несмотря на то, что официальные власти пока отказываются от комментариев, по данным источников TV 2, речь идет о нескольких сотнях резервистов. Их конкретные задачи не разглашаются, однако призыв напрямую связан с «текущей ситуацией с дронами в датском воздушном пространстве».
Этот шаг предпринят на фоне беспрецедентной активности беспилотников. В течение последней недели дроны были замечены над главным аэропортом Копенгагена, а также над аэропортами в Ольборге, Эсбьерге и других городах. Кроме того, полеты были зафиксированы над казармами и авиабазами. Кто стоит за этими инцидентами, до сих пор неизвестно.
Ситуация усугубляется тем, что на этой неделе в Копенгагене пройдут два саммита с участием глав государств и правительств стран ЕС. В связи с этим в столице Дании разворачивается масштабная операция по обеспечению безопасности.
Дания уже запросила международную помощь для борьбы с угрозой. Франция направляет военный вертолет и специалистов по борьбе с дронами. Швеция и Германия также предоставят свои противодронные системы, а полиция Швеции и Норвегии поможет датским коллегам обеспечивать порядок в столице.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.