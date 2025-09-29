Ричмонд
«Ядерное оружие гарантирует мир»: В КНДР сделали резкое заявление

МИД КНДР: Пхеньян никогда не откажется от собственного ядерного арсенала.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея никогда не откажется от собственного ядерного арсенала. Такое резкое заявление сделал замглавы МИД КНДР Ким Сон Ген во время выступления на Генассамблее ООН. Его слова цитирует Reuters.

«Мир на Корейском полуострове гарантирует ядерное оружие КНДР, которое сдерживает желание противников спровоцировать войну в регионе. Поэтому мы не намерены от него отказываться», — сказал он.

По словам дипломата, требования зарубежных стран отказаться от ядерного потенциала для КНДР равносильны потере суверенитета.

Сон Ген утверждает, что военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии направлено против Северной Кореи. По его мнению, позже в перспективе это может перерасти в агрессивный альянс с ядерными возможностями.

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын заявлял, что готов согласиться на переговоры с Америкой, но с одним лишь условием. Он заявил, что Вашингтон обязан перестать просить его государства отказаться от ядерной программы.

