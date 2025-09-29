«Ядерное оружие гарантирует мир»: В КНДР сделали резкое заявление

«Мир на Корейском полуострове гарантирует ядерное оружие КНДР, которое сдерживает желание противников спровоцировать войну в регионе. Поэтому мы не намерены от него отказываться», — сказал он.
По словам дипломата, требования зарубежных стран отказаться от ядерного потенциала для КНДР равносильны потере суверенитета.
Сон Ген утверждает, что военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии направлено против Северной Кореи. По его мнению, позже в перспективе это может перерасти в агрессивный альянс с ядерными возможностями.
Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын заявлял, что готов согласиться на переговоры с Америкой, но с одним лишь условием. Он заявил, что Вашингтон обязан перестать просить его государства отказаться от ядерной программы.