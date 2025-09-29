Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взломали оборону противника»: Белоусов поздравил бойцов, освободивших Шандриголово в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления руководству и бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в связи с освобождением села Шандриголово в Донецкой Народной Республике. В сообщении Минобороны подчёркивается, что военнослужащие дивизии успешно наступают, преодолевая укрепления украинских войск.

Источник: Life.ru

«Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперёд. Их несгибаемая стойкость, закалённая историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения», — говорится в публикации.

Белоусов выразил признательность военнослужащим дивизии за преданность долгу и верность присяге, а также подчеркнул, что уверен: личный состав и дальше будет доблестно служить Родине и надёжно защищать её интересы.

О том, что российские военнослужащие установили контроль над Шандриголово стало известно ранее сегодня. По данным Минобороны, населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, ВС РФ освободили Кировск в ДНР.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше