Глава Пентагона получил скейтом в пах в прямом эфире

Министр обороны США Пит Хегсет попал в крайне неловкую и болезненную ситуацию во время прямого эфира программы «Fox & Friends Weekend» на телеканале Fox News. Попытка главы Пентагона освоить скейтборд закончилась конфузом.
В рамках сюжета, посвященного академии скейтбординга, министр обороны вместе с ведущими шоу вышел на улицу, чтобы получить урок от профессионала. Однако для Хегсета знакомство со скейтом обернулось болезненной неудачей.
Едва встав на доску, глава Пентагона потерял равновесие. Пытаясь сойти, он наступил на край скейта, из-за чего тот резко подлетел вверх и ударил его прямо в пах. Министр согнулся от боли, вызвав шок и последующий смех у присутствующих.
Этот инцидент мгновенно стал главным событием эфира.
