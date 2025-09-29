Польша выставила на продажу советские истребители

Польша начала продажу списанных советских истребителей-бомбардировщиков Су-22, сообщает оборонное издание Defence24. На рынок уже выставлены семь единиц авиатехники.
«Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу», — констатирует издание. В летном состоянии сохранились 12 машин, однако их дальнейшая судьба официально не определена.
Агентство военного имущества Польши уже выставило на продажу семь самолетов с тактическими номерами 8102, 8103, 8308, 8310, 8816, 8818 и 9615. Еще три машины ранее были безвозмездно переданы авиационным обществам и учебным заведениям.
Судьба четырех оставшихся истребителей пока остается неясной. Все списанные самолеты базировались на аэродроме в Свидвине, где часть из них использовалась в качестве доноров запчастей для поддержания лётного парка.
