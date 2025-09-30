Полезный купол: в СНГ обсудили объединенную систему ПВО

СНГ на заседании глав правительств в Минске 29 сентября согласовало использование средств на развитие объединенной системы ПВО в 2026 году. Всего участники утвердили 25 документов, необходимых для расширения интеграции в пределах Содружества. Российский премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что взаимная торговля за последние четыре года увеличилась на 18%. Согласовали также стратегию по цифровизации транспортных коридоров государств — участников СНГ. При этом в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сейчас оптимизируют требования к инфраструктуре пунктов пропуска, сообщил «Известиям» министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов. Какие еще темы стояли на повестке заседания — в материале «Известий».
Заседание глав правительств СНГ в Минске
29 сентября в Минске прошло заседание глав правительств государств — участников СНГ. В состав Содружества входят девять стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Однако в Минске представителей из Еревана и Кишинева не было. Тем не менее армянская сторона приняла участие в мероприятии по видеосвязи. Молдавия же по-прежнему придерживается курса на отдаление от организации с конечной целью выйти из нее. И судя по результатам завершившихся в выходные выборов, никаких изменений ожидать не стоит.
Одним из значимых моментов заседания стало согласование использования средств на развитие объединенной системы ПВО в 2026 году. Ранее секретарь Совета министров обороны государств — участников Содружества Юрий Дашкин сообщил, что страны СНГ приступили к модернизации объединенной системы противовоздушной обороны. Решение об использовании средств на развитие объединенной ПВО в 2026 году — важный шаг к более тесному военному сотрудничеству и укреплению региональной безопасности, отметил «Известиям» замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
— Объединенная система ПВО может служить сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров, способствуя стабильности в регионе, — подчеркнул эксперт.
России и ее партнерам важно модернизировать и усовершенствовать действующие средства ПВО, потому что появились новые перспективные системы вооружений, говорит «Известиям» младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов.
— Это и логично, и связано с текущей ситуацией в мире. Здесь, конечно, есть технические сложности. Поэтому такие вопросы будут решаться долго. Это не просто поменять какой-то винтик-болтик, такие вопросы решаются в комплексе. Нужно внедрить новые системы, материалы, программное обеспечение. При подключении ИИ такую систему можно создать за 2−4 года, — пояснил эксперт.
Главы правительств в общей сложности утвердили 25 документов, необходимых для расширения интеграции в пределах Содружества. В частности, они согласовали распределение финансирования структур СНГ и бюджет Содружества, подписали три стратегии развития до 2035 года. Среди них — документ об экономическом развитии на период до 2030-го.
«Мы подходим к завершающей стадии выполнения первого этапа стратегии экономического развития Содружества, который рассчитан до конца текущего года. По экспертной оценке, реализация плана мероприятий внесла значимый вклад в рост валового внутреннего продукта СНГ. А взаимная торговля за истекшие четыре года увеличилась на 18%», — сказал Михаил Мишустин.
Российский премьер также подчеркнул: необходимо и дальше создавать условия для расширения внешнеэкономических связей, обеспечить функционирование надежной платежно-финансовой инфраструктуры в национальных валютах, выстраивать эффективную систему трансграничных расчетов с зарубежными партнерами.
Сейчас на пространстве СНГ есть все предпосылки к росту торговли, говорит «Известиям» заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.
— Многие страны, которые считаются основными вкладчиками в наращивание товарооборота, сосредоточены в ЕАЭС. То есть это пятерка стран, прежде всего Россия, Казахстан и Беларусь, у которых большие объемы торговли, так что я думаю, что она будет расти, — говорит эксперт.
Также стороны приняли стратегию научно-технологического развития СНГ на 2026−2035 годы.
«Для укрепления технологического суверенитета надо продолжить развивать кооперацию между учеными и инженерами наших стран. Запускать новые востребованные проекты. Обмениваться лучшими практиками. Повышать уровень исследований и разработок — для получения прорывных результатов мирового класса в фундаментальных областях. На это направлена стратегия научно-технологического развития СНГ, которую мы сегодня принимаем», — сказал Михаил Мишустин.
Транспортные коридоры
Одним из ключевых вопросов на заседании стал проект цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств — участников СНГ. Взаимодействие в рамках проекта будет направлено на создание единого цифрового пространства для обмена данными между участниками перевозок, внедрение цифровых форм передачи данных о грузах, а также на оптимизацию логистических процессов. Напомним, в июне 2025-го в СНГ была создана стратегическая группа по развитию международных транспортных коридоров.
Территорию участников СНГ затрагивает множество транспортных коридоров. Например, Транссибирская магистраль, МТК «Север — Юг» и так далее. Маршруты используются для перевозки грузов и пассажиров, объединяют разные виды транспорта и обеспечивают связь между государствами Содружества.
Многие страны СНГ — также члены ЕАЭС. Организация как раз занимается вопросами экономической и торговой кооперации между участниками. В Евразийской экономической комиссии (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения — участники ЕАЭС) сейчас работают над оптимизацией требований к инфраструктуре пунктов пропуска, расположенных в створе международных транспортных коридоров, сообщил «Известиям» министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
— Транспортный коридор — это мультимодальный проект, где железная дорога, автомобильная и морская перевозка связаны в единый комплекс. Международные коридоры проходят через таможенные границы, через пункты пропуска. И пункт может либо обеспечивать высокую пропускную способность, либо становиться узким горлышком на пути движения товаров. Для ускоренного движения товаров в пунктах пропуска должна быть соответствующая инфраструктура, в том числе должны применяться современные, прорывные цифровые технологии. Евразийская экономическая комиссия наделена компетенцией по утверждению типовых требований к инфраструктуре пунктов пропуска — эту тему мы обсуждаем в качестве приоритетной для нас, — сказал он.
«Иннопром» в Минске
Во время визита в Минск российский премьер осмотрел стенды и выступил на пленарной сессии промышленной выставки «Иннопром». Белоруссия стала третьей страной, организовавшей выездной форум: с 2021 года центральноазиатский «Иннопром» проходил в Ташкенте, а в 2023-м мероприятие прошло в Казахстане.
«Мы с вами осмотрели выставку и увидели достижения наших разработчиков и производителей, — отметил он. — Это результат как национальных политик, так и конструктивного и плодотворного взаимодействия».
Сейчас правительство России продолжает делать всё необходимое, чтобы расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, а также укрепить индустриальную базу страны, подчеркнул российский премьер.
«Приглашаю бизнес государств “пятерки” активнее использовать такую возможность и работать вместе. В кооперации мы способны нарастить и модернизировать мощности — выпускать востребованную продукцию и добиться независимости от иностранных поставщиков», — сказал он.