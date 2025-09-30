Полезный купол: в СНГ обсудили объединенную систему ПВО

29 сентября в Минске прошло заседание глав правительств государств — участников СНГ. В состав Содружества входят девять стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Однако в Минске представителей из Еревана и Кишинева не было. Тем не менее армянская сторона приняла участие в мероприятии по видеосвязи. Молдавия же по-прежнему придерживается курса на отдаление от организации с конечной целью выйти из нее. И судя по результатам завершившихся в выходные выборов, никаких изменений ожидать не стоит.