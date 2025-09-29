Ричмонд
Гросси: альтернатив прямому диалогу с РФ по ядерной безопасности нет

Глава МАГАТЭ ответил на критику его контактов с Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контактирует с российскими властями, так как других вариантов влиять на риски ядерной безопасности в условиях спецоперации на Украине нет, заявил глава международной организации Рафаэль Гросси.

«Когда конфликт только начался, многие меня критиковали за диалог с президентом России. Однако с кем иначе мне говорить?» — сказал он в своем выступлении на Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, диалог с Россией позволяет ему влиять на ситуацию с ядерной безопасностью, чтобы она развивалась в правильном направлении.

Ранее Гросси сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Путин на встрече с главой МАГАТЭ в Кремле напомнил, что Россия участвовала в создании агентства с момента его основания в 1957 году.

