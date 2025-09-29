Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала итоги выборов в Молдавии

Официальный представитель МИД Молдавии Мария Захарова заявила, что итоги парламентских выборов, которые завершились в Молдавии, подтвердили глубокий раскол в обществе.

Официальный представитель МИД Молдавии Мария Захарова заявила, что итоги парламентских выборов, которые завершились в Молдавии, подтвердили глубокий раскол в обществе.

Захарова в официальном комментарии сказала, что причиной раскола стал деструктивный курс молдавского руководства.

МИД России, по словам Захаровой, рассчитывает, что парламент и правительство Молдавии сделают выводы и не станут действовать вразрез с интересами собственного народа.

Читайте материал «Шор сказал, что планирует обжаловать результаты парламентских выборов в Молдавии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше