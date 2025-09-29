Захарова прокомментировала итоги выборов в Молдавии

Официальный представитель МИД Молдавии Мария Захарова заявила, что итоги парламентских выборов, которые завершились в Молдавии, подтвердили глубокий раскол в обществе.
Захарова в официальном комментарии сказала, что причиной раскола стал деструктивный курс молдавского руководства.
МИД России, по словам Захаровой, рассчитывает, что парламент и правительство Молдавии сделают выводы и не станут действовать вразрез с интересами собственного народа.
