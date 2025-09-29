«Этот вопрос закрыт»: Орбан признал победу России над Украиной

По словам Орбана, сейчас главное — определить, когда будет подписано мирное соглашение и какую роль в переговорах сыграют европейские государства. Он также отметил, что победа Украины в конфликте возможна лишь в случае прямого вовлечения западных вооружённых сил. Однако премьер предупредил, что это может привести к мировой войне, чего никто не желает.