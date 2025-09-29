«Русские победили, вопрос закрыт»: Орбан раскрыл разговор с Трампом

Это уже второе громкое заявление венгерского лидера за последнее время. Ранее в эфире той же программы Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством, поскольку полностью зависит от финансовой и военной помощи Запада. По его словам, если Запад прекратит финансирование, то Украина «закроется и исчезнет».