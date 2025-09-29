«Русские победили, вопрос закрыт»: Орбан раскрыл разговор с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично сообщил президенту США Дональду Трампу о победе России в конфликте на Украине, назвав этот вопрос «закрытым». Заявление стало прямым ответом на недавние слова американского лидера о том, что Украина при поддержке Европы якобы может вернуть все свои территории.
«Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», — сказал Орбан в эфире программы «Борцовский час».
Напомним, ранее после встречи с Владимиром Зеленским президент Трамп высказал предположение, что Украина «могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше».
Это уже второе громкое заявление венгерского лидера за последнее время. Ранее в эфире той же программы Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством, поскольку полностью зависит от финансовой и военной помощи Запада. По его словам, если Запад прекратит финансирование, то Украина «закроется и исчезнет».
