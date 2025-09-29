Как писал сайт KP.RU, 24 сентября Трамп после общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским, утверждал, что у Украины якобы есть возможность восстановить прежние границы и даже некие шансы «продвинуться дальше». По его мнению, Киев якобы сможет вернуться к прежним границам с помощью НАТО.