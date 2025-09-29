«Русские победили. Вопрос закрыт»: Орбан ответил Трампу на возврат Украиной территорий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час» прокомментировал утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, указав, что Россия победила в конфликте и вопрос закрыт.
Глава кабмина отметил, что глава Белого дома спрашивал его мнение по этому вопросу.
«Я ответил, что исход конфликта решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», — подчеркнул политик.
Как писал сайт KP.RU, 24 сентября Трамп после общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским, утверждал, что у Украины якобы есть возможность восстановить прежние границы и даже некие шансы «продвинуться дальше». По его мнению, Киев якобы сможет вернуться к прежним границам с помощью НАТО.
Однако на следующий день телеканал CNN со ссылкой на заявления американских чиновников сообщил, что глава Белого дома затронул тему возращения украинских границ для того, чтобы сильнее надавить на Россию перед началом мирных переговоров. Такими высказывания, Трамп надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения, отметил телеканал.