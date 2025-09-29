Ричмонд
Воевавший на стороне ВСУ брат Вэнса заявлен спикером на форум в Варшаве

Нэйт Вэнс выступит перед участниками форума в рамках дискуссии «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».

Источник: Аргументы и факты

Воевавший на стороне ВСУ двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт заявлен на форум по безопасности в Варшаве в качестве спикера, следует из программы мероприятия.

Так, Нэйт Вэнс выступит перед участниками форума в рамках дискуссии «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины»​​​, которая запланирована на 30 сентября.

Также отметим, что двоюродный брат вице-президента США представлен как якобы участник боевых действий в Купянске, Артемовске, Авдеевке и Покровске.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно заявляли, что страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт на Украине, что приводит к затягиванию боевых действий.

