ЦТ, длинные выходные, введение прослеживаемости и маркировки товаров. Что ждет белорусов в 2026 году

Рассказываем о важных событиях, которые произойдут в Беларуси в 2026 году.
Централизованное тестирование.
В Беларуси определен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2026 году, следует из постановления Минобразования.
В соответствии с графиком ЦТ по белорусскому и русскому языкам состоится 29 мая. Обществоведение, химию, физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории абитуриентам предстоит сдавать 26 мая и 5 июня. ЦТ по математике, биологии, иностранному языку и географии будет организовано 26 мая и 2 июня.
При этом резервными днями для ЦТ станут 18 июня — для всех предметов, 22 июня — для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам, 20 июня — для остальных предметов.
Длинные выходные в 2026 году.
В 2026 году длинные выходные будут в январе, апреле, мае, июле и декабре, следует из графика рабочих и выходных дней, утвержденного постановлением Совмина.
Так, грядущий год начнется для белорусов с четырехдневных выходных, так как нерабочие дни 1 и 2 января выпадают на четверг и пятницу. Затем в апреле у белорусов будет снова четыре выходных дня подряд — с 18 по 21 апреля (в связи с Радуницей, которая выпадает на вторник, 21 апреля).
Помимо этого, праздник труда, 1 Мая, выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится три дня подряд. Трехдневные выходные ждут белорусов и в июле в связи Днем Независимости Республики Беларусь 3 июля, который будет отмечаться в пятницу.
В 2026 году праздничный день 25 декабря (католическое Рождество) выпадает на пятницу, поэтому белорусы вновь будут отдыхать три дня кряду.
Новые сроки введения прослеживаемости и маркировки товаров.
В Беларуси перенесены сроки введения прослеживаемости и маркировки товаров, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Так, переносятся сроки введения прослеживаемости бытовой техники — с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026-го. Речь идет о такой продукции, как стиральные машины, пылесосы, электрочайники, телевизоры и др.
Кроме того, переносятся и сроки введения маркировки средствами идентификации безалкогольных напитков и соков — с 1 октября 2025 года на 1 мая 2026-го. При этом с 1 октября 2025 года до 30 апреля 2026-го будет сохранена маркировка указанных товаров унифицированными контрольными знаками.