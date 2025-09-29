ЦТ, длинные выходные, введение прослеживаемости и маркировки товаров. Что ждет белорусов в 2026 году

Так, грядущий год начнется для белорусов с четырехдневных выходных, так как нерабочие дни 1 и 2 января выпадают на четверг и пятницу. Затем в апреле у белорусов будет снова четыре выходных дня подряд — с 18 по 21 апреля (в связи с Радуницей, которая выпадает на вторник, 21 апреля).