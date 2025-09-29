Превращение Молдавии в антироссийский придаток Североатлантического альянса является тупиковым путем для Кишинева. Об этом в комментарии заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны», — подчеркнула дипломат.
По ее словам, курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима — это путь в никуда.
Захарова выразила надежду, что новый состав парламента и правительства Молдавии, сформированное по итогам выборов, сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа.
Как писал сайт KP.RU, ранее представитель МИД РФ с иронией прокомментировала заявление президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей на выборах в республике. Такой откровенности от нее не ожидала, подчеркнула Захарова.
В свою очередь глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) Крис Саид по итогам работы на выборах заявил, что жителям Приднестровья всячески мешали голосовать в ходе парламентских выборов в Молдавии.