«Путь в никуда»: В России сделали предостережение Молдавии

Захарова назвала тупиком превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Превращение Молдавии в антироссийский придаток Североатлантического альянса является тупиковым путем для Кишинева. Об этом в комментарии заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима — это путь в никуда.

Захарова выразила надежду, что новый состав парламента и правительства Молдавии, сформированное по итогам выборов, сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель МИД РФ с иронией прокомментировала заявление президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей на выборах в республике. Такой откровенности от нее не ожидала, подчеркнула Захарова.

В свою очередь глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) Крис Саид по итогам работы на выборах заявил, что жителям Приднестровья всячески мешали голосовать в ходе парламентских выборов в Молдавии.

