Отопление в жилых домах начали включать в Минске. По сообщениям из разных районов столицы, батареи во многих квартирах уже теплые.
В Минске и других населенных пунктах отопление подается поэтапно, постепенно увеличивая нагрузку на теплосистему. На практике запуск отопления может занимать несколько дней.
С 25 сентября тепло стало поступать в социальные объекты Минска, в том числе школы, детские сады, больницы, музеи, библиотеки, гостиницы. Теперь в столице начали включать отопление и в жилых домах. -0-