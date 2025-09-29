Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооруженные силы Дании в срочном порядке призвали сотни резервистов из-за ситуации с дронами

Указывается, что речь идет о нескольких сотнях военных, которые должны прибыть на службу в кратчайшие сроки. Срочный вызов связан с серией инцидентов с неопознанными дронами в датском воздушном пространстве.

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Дании в срочном порядке вызывают военных из резерва после сообщений о неопознанных БПЛА в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TV2.

ВС Дании подняли истребитель на фоне возможной активности БПЛА.

Указывается, что речь идет о нескольких сотнях военных, которые должны прибыть на службу в кратчайшие сроки. Срочный вызов связан с серией инцидентов с неопознанными дронами в датском воздушном пространстве.

На прошлой неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена. -0-

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше