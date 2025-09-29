США раскрыли план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС

«Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — сказано в первых двух пунктах плана.
В следующих двух описаны первые шаги к перемирию: это отвод сил Израиля «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников» с приостановлением «всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы» и заморозкой линии фронта «до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск». В то же время на возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения».
В пятом пункте приведено количество лиц, которых должен отпустить Израиль: это 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы».