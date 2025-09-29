Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США раскрыли план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС

План президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и сектором Газа включает 20 пунктов, следует из публикации Белого дома в Х.

Источник: Reuters

«Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — сказано в первых двух пунктах плана.

В следующих двух описаны первые шаги к перемирию: это отвод сил Израиля «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников» с приостановлением «всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы» и заморозкой линии фронта «до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск». В то же время на возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения».

В пятом пункте приведено количество лиц, которых должен отпустить Израиль: это 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы».

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше