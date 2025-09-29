Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил в понедельник, что он распускает правительство после протестов молодежи», — отмечается в публикации.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в свою очередь сообщил, что как минимум 22 человека погибли и более 100 получили ранения в ходе беспорядков на Мадагаскаре.
На островном государстве 25 сентября начались массовые демонстрации из-за перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Демонстранты в том числе требуют отставки правительства. -0-