В Дании экстренно мобилизуют резервистов после инцидентов с дронами

Экс-глава аналитического отдела датской военной разведки Якоб Каарсбо отметил, что столь внезапная мобилизация — явление нетипичное и свидетельствует о том, что Дания переживает «крайне нестандартную ситуацию», требующую безотлагательных действий. По его мнению, призыв резервистов может быть связан с предстоящим саммитом Европейского союза, который пройдёт в Копенгагене в ближайшие дни.
В Минобороны Дании не стали комментировать эти сведения.
Напомним, 27 сентября над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. В связи с этим НАТО решила усилить наблюдение в регионе Балтийского моря. НАТО направит новые средства, включая «платформы для разведки, наблюдения и распознавания», а также минимум один фрегат противовоздушной обороны.
