В Дании экстренно мобилизуют резервистов после инцидентов с дронами

В Дании объявлена экстренная мобилизация резервистов в связи с появлением информации о неопознанных БПЛА. Телеканал TV2 передаёт, что датская армия призывает на службу сотни человек, требуя их немедленного прибытия.

Источник: Life.ru

Экс-глава аналитического отдела датской военной разведки Якоб Каарсбо отметил, что столь внезапная мобилизация — явление нетипичное и свидетельствует о том, что Дания переживает «крайне нестандартную ситуацию», требующую безотлагательных действий. По его мнению, призыв резервистов может быть связан с предстоящим саммитом Европейского союза, который пройдёт в Копенгагене в ближайшие дни.

В Минобороны Дании не стали комментировать эти сведения.

Напомним, 27 сентября над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. В связи с этим НАТО решила усилить наблюдение в регионе Балтийского моря. НАТО направит новые средства, включая «платформы для разведки, наблюдения и распознавания», а также минимум один фрегат противовоздушной обороны.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше