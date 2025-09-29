В США раскрыли план по завершению конфликта в Газе: что в нем содержится

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что коллективные меры против палестинцев в Газе, а также намерения аннексировать Западный берег реки Иордан не могут быть оправданы. Он отметил, что эти агрессивные действия уже привели к жертвам среди мирного населения, включая детей.