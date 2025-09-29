Ричмонд
В США раскрыли план по завершению конфликта в Газе: что в нем содержится

Белый дом опубликовал план разрешения конфликта в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом опубликовал полный план президента Соединенных штатов Дональда Трампа по разрешению конфликта в секторе Газа. Как следует из соответствующего документа, в нем содержится всего 20 пунктов.

План предусматривает введение временного внешнего управления в Газе при поддержке международных структур.

Также отмечается, что американские предложения исключают возможность оккупации или аннексии территории Газы войсками Израиля. Кроме того, палестинское движение ХАМАС и другие организации не смогут принимать участие в управлении сектором ни напрямую, ни опосредованно.

Вашингтон выступает исключительно за создание международных стабилизационных сил, которые должны быть размещены в анклаве в кратчайшие сроки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что коллективные меры против палестинцев в Газе, а также намерения аннексировать Западный берег реки Иордан не могут быть оправданы. Он отметил, что эти агрессивные действия уже привели к жертвам среди мирного населения, включая детей.

